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        Haberler Gündem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: 104. ÖGG sınav sonuçları açıklandı! 2023 ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

        ÖGG sınav sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

        ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı 26 Ağustos günü düzenlenmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurusu ile ÖGG sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından gözler sorgulama ekranına çevrildi. İşte "2023 ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı ile 2023 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 09:30 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:30
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        • 1

          Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) duyurusu ile açıklandı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 26 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen sınavın ardından sonuçların açıklanmasıyla ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı araştırmaları yoğunlaştı. Peki, 2023 ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

        • 2

          ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı'na (ÖGG) ait sınav talimatı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda Temel Eğitim ve Özel Güvenlik Sınavı'nın (ÖGG) sonuçları 15 Eylül Cuma günü açıklandı.

        • 3

          ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

          ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA BİLGİLER

          Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        • 5

          Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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