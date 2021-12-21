Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ve 71. Yenileme Sınavının sonuçları araştırılıyor. EGM tarafından yayınlanan 19 Aralık 2021 tarihli duyuruyla sınav sorularının yayınlanması üzerine ÖGG sınav sonuçları tarihi gündeme geldi. İşte 2021 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yazılı sınavların 19 Aralık'ta yapılmasının ardından Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yapılan değerlendirmelerin ardından ÖGG sonuçları erişime açılacak. Sonuçların 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ardından adaylar ÖGG sonuçlarını "https://onlineislemler.egm.gov.tr/" internet adresinden takip edebilecek. Adayların heyecanla beklediği söz konusu sınavın sonuçları T.C kimlik numarası bilgisi ile öğrenilecek.

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Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz için tarihler belirlendikten sonra adaylar, sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

2021 ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

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SINAV SORULARINA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.