ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 111. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 111. dönem özel güvenlik temel ve yenileme eğitim sınavı yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 111. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayınlandı. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 111. Dönem ÖGG sonuçları ile ilgili detaylar
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Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 20 Ekim Pazar günü düzenlendi. Güvenlik görevlisi olarak istihdam sağlamak isteyenler ÖGG sonuçlarına odaklandı. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 111. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama ekranı
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111.DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı (ÖGG) 20 Ekim 2024 Pazar saat 10.00 tarihinde başladı ve saat 12.00'da sona erdi.
2024 ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme eğitim sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde erişime açılacak.
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