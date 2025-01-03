ÖGG sonuçları açıklanıyor! 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

112. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.