15 Aralık 2024 Pazar günü düzenlenen 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Sınavı’nın sonuçları heyecanla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sınava katılanlar, bir yandan soru ve cevapların açıklanmasını bir yandan da sonuç tarihinin netleşmesini sabırsızlıkla takip ediyor. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte, ÖGG adayları sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilen güncel bilgiler...