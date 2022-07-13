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ÖGG sonuçları açıklandı mı? 98. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik sorgulama

Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları artık heyecan dorukta. Sınavda ter döken binlerce aday; ÖGG sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını arıyor. İşte konuya dair tüm bilinmesi gerekenler...

13.07.2022 - 14:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin artık nefesler tutuldu. Sınava katılım gösteren binlerce aday; ÖGG sonuçları açıklandı mı ve ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte 98. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ile ilgili son durum...

  • ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 15 Temmuz'da açıklanacak...

  • 2022 ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

  • ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

  • ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

    Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

    Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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