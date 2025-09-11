ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için süreç 18 Temmuz günü başlamıştı. Sınavlar 24 Ağustos'ta uygulandı ve sonuçlar da 12 Eylül günü ilan edilecek.

Sonuçlar açıklandığında ilgililer sorgulama işlemini www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden sorgulayabilecek.

ÖGG sınavları için adaylar silahsızda 550 TL, silahlı ve silah farkında ise 700 TL ödeme yaptı. Sınav ücretleri Halk Bankası hesaplarına yatırıldı.

ÖGG SINAV TAKVİMİ

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı, yılın geri kalanında iki kez düzenlenecek. 117. dönem ÖGG 19 Ekim'de, 118. ÖGG de 14 Aralık günü düzenlenecek.