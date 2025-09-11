ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: 2025 Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik sınav sonuçları EGM tarafından duyurulacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ağustos'ta yapıldı. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ilan edilecek. Peki, 2025 Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından ÖGG sınav sonuçları sorgulaması başladı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesinden ilan edecek. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuç EGM sorgulama ekranı
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için süreç 18 Temmuz günü başlamıştı. Sınavlar 24 Ağustos'ta uygulandı ve sonuçlar da 12 Eylül günü ilan edilecek.
Sonuçlar açıklandığında ilgililer sorgulama işlemini www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden sorgulayabilecek.
ÖGG sınavları için adaylar silahsızda 550 TL, silahlı ve silah farkında ise 700 TL ödeme yaptı. Sınav ücretleri Halk Bankası hesaplarına yatırıldı.
ÖGG SINAV TAKVİMİ
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı, yılın geri kalanında iki kez düzenlenecek. 117. dönem ÖGG 19 Ekim'de, 118. ÖGG de 14 Aralık günü düzenlenecek.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI CEVAPLARI YAYIMLANDI!
116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavı, 24 Ağustos tarihinde uygulandı. Sınavın ardından ÖGG sınav soruları ve cevapları 26 Ağustos 2025 Salı günü yayımlandı.