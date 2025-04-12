114. Dönem sınavının tamamlanmasının ardından ÖGG sınav sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. Silah sınavı 25 çoktan seçmeli sorunun her biri 2 puan değerinde olup değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. Peki, ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...