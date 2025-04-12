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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. Sınavın sona ermesinin ardından ÖGG soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih adayların gündemindeki yerini aldı. Her bir sorunun 1 puan değerinde olduğu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek. ÖGG sınav sonuçları ise belirtilen tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki, ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Özel Güvenlik sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 20:16 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:16
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        • 1

          114. Dönem sınavının tamamlanmasının ardından ÖGG sınav sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. Silah sınavı 25 çoktan seçmeli sorunun her biri 2 puan değerinde olup değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. Peki, ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 114. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        • 2

          ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!

          Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 12 Nisan Cumartesi günü uygulandı.

        • 3

          ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı soru ve cevapları, 15 Nisan tarihinde adayların erişimine sunulacak.

          Sorulara itirazlar 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 4

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik Sınavı sonuçları 2 Mayıs tarihinde erişime sunulacak.

          Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler.

        • 5

          2025 ÖGG SINAV TAKVİMİ

          115. Dönem Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı: 29 Haziran 2025

          116. Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ağustos 2025

          117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı: 19 Ekim 2025 (Pazar)

          118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı: 14 Aralık 2025 (Pazar)

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