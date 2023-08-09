ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 104. dönem (Özel Güvenlik) ÖGG sınav tarihi...

104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) için heyecanlı bekleyiş durumda. Söz konusu sınava iştirak edecek binlerce aday; ÖGG sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi tarihte duyurulacak sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar...