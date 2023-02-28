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ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 102. dönem ÖGG sınav tarihi değişti mi?

102. dönem Özel Güvenlik Sınavı tarihi, milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle değişti. 19 Şubat yapılacağı açıklanan yeni sınav tarihi belli oldu. İşte, 102. dönem ÖGG sınavının yeni tarihi...

Giriş: 28.02.2023 - 12:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yurt genelinde binlerce adayın katılım göstereceği 102. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavına dair beklenen resmi açıklama geldi ve sınavın tarihinin değiştirildiği duyuruldu. İşte, hem 102. Dönem ÖGG sınav tarihi hem de yerleştirme işlemine ilişkin ayrıntılar...

  • 102. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yapılan duyuruda "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

    Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

  • Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

  • ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

  • ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

    Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

    Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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