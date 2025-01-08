ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik ÖGG 113. Temel Eğitim sınav tarihi
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınav tarihi belli oldu. Adaylar sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden öğrenebilecek. İşte ÖGG sınav tarihi
Giriş: 08.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:47
- 1
ÖGG sınav tarihi belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Özel Güvenlik sınavları birkaç kez uygulanacak. Peki Özel Güvenlik ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı ne zaman?
- 2
ÖGG SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?
- 3
ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI İÇİN 2025 TAKVİMİ
-
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ