ÖGG sınavı ne zaman? 117. Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi hangi gün?
Emniyet Genel Müdürlüğü 117. Dönem ÖGG sınav tarihini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları açıklanmış ve gözler yeni sınav tarihine çevrilmişti. Peki ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? İşte, 117. Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi
- 1
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için takvim belli oldu. Özel Güvenlik sınavına katılım gösterecek olan adaylara 100 soru yöneltiliyor ve 100 puan üzerinden değerlendirme yapılıyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? 117. Özel Güvenlik ÖGG sınav tarihi hangi gün?
- 2
117. DÖNEM ÖGG NE ZAMAN?
EGM takvimine göre 117. ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak. Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 spruya 120 dakika süre tanınacak.
- 3
Sınav sonuçları, soru ve cevapları ve itiraz süreçleri www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresinden yürütülecek.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NEDİR?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen bireylerin girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, özel güvenlik sertifikası alabilmek için zorunludur ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir.