ÖGG sınav sonucu sorgulama: Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ağustos tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından sınava katılım sağlayan adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatını yakaladı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ÖGG sınav sonuç tarihi...
Özel Güvenlik sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖGG sınav sonuçları, EGM'nin sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda adaylar ÖGG sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözünü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, 2025 Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI CEVAPLARI YAYIMLANDI!
116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavı, 24 Ağustos tarihinde uygulandı. Sınavın ardından ÖGG sınav soruları ve cevapları 26 Ağustos 2025 Salı günü yayımlandı.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçlaru 12 Eylül Cuma günü açıklanacak. Özel güvenlik sınav sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden açıklanacak.
ÖGG SINAV TAKVİMİ
12 Eylül: Sınav sonuçları ilan edilecek,
15-17 Eylül: Sınav sonucu itiraz başvuruları alınacak,
18 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak.