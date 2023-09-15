Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 104. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklanıyor... 104. dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı 26 Ağustos günü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak 'ÖGG sınav sonuçları açıklandı' duyurusu için heyecan dorukta. ÖGG sınav sonucu sorgulama işlemi onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açılacak. İşte "2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları araştırması sıklaştı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 26 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen ÖGG sınavına katılan adaylar heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, 104. Temel eğitim ve 80. yenileme eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

        • 2

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının 15 Eylül 2023 (bugün) itibarıyla adayların erişimine açılması bekleniyor.

          Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

        • 3

          ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

          ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

          Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        • 5

          Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Habertürk Anasayfa