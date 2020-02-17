ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu Özel Güvenlik Görevlisi olmak için sınava giren adayların gündeminde. ÖGG sınavı soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Adaylar soru ve cevapları, kendi cevapları ile kıyaslayarak başarılarını tahmin edebiliyorlar. ÖGG sınavına dair detaylar haberimizde.

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI

ÖGG sınavının ardından 86. temel eğitim sınavı ve 62. yenileme eğitimi sınavının soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı.

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI

ÖGG SINAV SONUÇLARI

ÖGG sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı. Ancak yapılan açıklamada sınav sonuçlarının tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ÖGG 2020 SINAV TAKVİMİ

S.N. SINAVIN ADI SINAV TARİHİ EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ 1 ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM VE 62.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 9 Şubat 2020 Pazar 3 Ocak 2020 Cuma 2 ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM VE 63.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 Nisan 2020 Pazar 28 Şubat 2020 Cuma 3 ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM VE 64.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 6 Haziran 2020 Cumartesi 1 Mayıs 2020 Cuma 4 ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM VE 65.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 16 Ağustos 2020 Pazar 10 Temmuz 2020 Cuma 5 ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 11 Ekim 2020 Pazar 4 Eylül 2020 Cuma 6 ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM VE 67.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 13 Aralık 2020 Pazar 6 Kasım 2020 Cuma 7 B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 2 Mayıs 2020 Cumartesi 8 SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 12 Temmuz 2020 Pazar 9 A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 6 Eylül 2020 Pazar 10 C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 1 Kasım 2020 Pazar 11 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 21 Nisan 2020 Salı 12 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI 9 Haziran 2020 Salı 13 HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 23 Haziran 2020 Salı