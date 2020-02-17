17 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Özel Güvenlik (ÖGG) 86. dönem sınavı soru ve cevapları

ÖGG yani Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG 86. dönem temel eğitim ve 62. dönem yenileme sınavı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Adaylar şimdi sınav sonuçları ile soru ve cevap anahtarlarının açıklanmasını bekliyor. İşte ÖGG sınavına dair detaylar

17.02.2020 - 15:16 | Güncelleme:
ögg

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu Özel Güvenlik Görevlisi olmak için sınava giren adayların gündeminde. ÖGG sınavı soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Adaylar soru ve cevapları, kendi cevapları ile kıyaslayarak başarılarını tahmin edebiliyorlar. ÖGG sınavına dair detaylar haberimizde.

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI 

ÖGG sınavının ardından 86. temel eğitim sınavı ve 62. yenileme eğitimi sınavının soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı. 

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI

ÖGG SINAV SONUÇLARI 

ÖGG sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı. Ancak yapılan açıklamada sınav sonuçlarının tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ÖGG 2020 SINAV TAKVİMİ

S.N.SINAVIN ADISINAV TARİHİEĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
1ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM VE 62.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 9 Şubat 2020 Pazar3 Ocak 2020 Cuma
2ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM VE 63.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI5 Nisan 2020 Pazar28 Şubat 2020 Cuma
3ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM VE 64.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI6 Haziran 2020 Cumartesi1 Mayıs 2020 Cuma
4ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM VE 65.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI16 Ağustos 2020 Pazar10 Temmuz 2020 Cuma
5ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI11 Ekim 2020 Pazar4 Eylül 2020 Cuma
6ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM VE 67.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 13 Aralık 2020 Pazar6 Kasım 2020 Cuma
7B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI2 Mayıs 2020 Cumartesi 
8SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI12 Temmuz 2020 Pazar 
9A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI6 Eylül 2020 Pazar 
10C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI1 Kasım 2020 Pazar 
11ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI21 Nisan 2020 Salı 
12ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI9 Haziran 2020 Salı 
13HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI23 Haziran 2020 Salı 
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sesi titreyerek anlattı! 'Tuvalette hortumla dövdü'
Sesi titreyerek anlattı! 'Tuvalette hortumla dövdü'
8’inde yaşlılıktan öldü
8’inde yaşlılıktan öldü
150 TL'ye 5 adet pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti
150 TL'ye 5 adet pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti
Utanç verici olay! 'Sen git yarasaları ye'
Utanç verici olay! 'Sen git yarasaları ye'
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
İstihbaratçının kopya organizasyonu!
İstihbaratçının kopya organizasyonu!
Organ ticareti operasyonu: 3 tutuklu
Organ ticareti operasyonu: 3 tutuklu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X