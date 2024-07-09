ÖGG sınav sonuçları için coşkulu bekleyiş devam ediyor. 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sınavı soru ve cevap anahtarının yayımlanması ile "109. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları...