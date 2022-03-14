EGM ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Özel Güvenlik Görevlisi alımı için başvuran adayların katıldığı Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adayların ÖGG sınav sonucu bekleyişi başladı. 27 Şubat Pazar günü gerçekleşen ÖGG sınavının sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Mart'ta adayların erişimine açılmıştı. Gözler ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...