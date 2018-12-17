ÖGG sınav sonuçları için heyecan sürüyor. Özel Güvenlik Görevlisi 79. temel eğitimi sınavının ardından sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, 79. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖZEL GÜVENLİK (ÖGG) SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi sitesinde açıklanacak ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı fakat sonuçlar henüz açıklanmadı.

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİM YAZILI SINAV SORULARI

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

-Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

-Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

-Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.,

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:



a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.



b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.



c) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.



d) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.



e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.



f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.



g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.



h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.



ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.



j) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.



k) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma