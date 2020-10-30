Emniyet Genel Müdürlüğü ÖGG sınav sonuçlarının 30 Ekim 2020 tarihinde açıklanacağını ilan etmişti. ÖGG sınav soruları ve cevapları da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Özel Daire Başkanlığı 29. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarını açıkladıç

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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