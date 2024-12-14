ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 112. Dönem ÖGG sınav tarihi
112. ÖGG sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen kişiler katılacak. Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu yayımlandı. Böylece 112. Dönem ÖGG sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile soru sayısı gibi detaylar belli oldu. Peki, 112. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika? İşte, yılın son Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı ile ilgili detaylı bilgiler.
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Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi geldi çattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav, bu yıl son kez uygulanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. Geri sayım sürerken 112. Dönem ÖGG sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati araştırılmaya başlandı. Peki, 112. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024 Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati hakkında detaylar…
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112. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlandı.
Kılavuza göre ÖGG sınavı, 15 Aralık 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.
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ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.
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ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
112. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarları, 17 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar yazılı sınav sorularına 18-20 Aralık tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 27 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.