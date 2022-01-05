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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 95. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

95. dönem ÖGG sınav sonuçları ile ilgili heyecan devam ediyor. Yurt genelinde binlerce Özel Güvenlik Görevlisi adayları 17 Aralık 2021 tarihinde sınavda ter döktü. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin resmi açıklama EGM tarafından yapılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

05.01.2022 - 11:03 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Özel Güvenlik 95. Dönem Sınavı 17 Aralık 2021 günü uygulandı ve adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sonuçlar için açıklama geldi mi? İşte 95. Dönem ÖGG sınav sonuçlarına dair detaylar...

  • ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

     

    95. dönem ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz açıklama yapılmadı. 94. Dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde yapılmış sonuçlar ise 5 Kasım tarihinde erişime açılmıştı. 95. dönem ÖGG sınavının 19 Aralık'ta yapıldığı düşünülürse sonuçların 5-6 Ocak tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

  • 95. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    95.dönem ÖGG sınav sonuçları onlineislemler.egm.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçların açıklandığı andan itibaren TC kimlik numarası Sınav adı ve Güvenlik Kodu bilgilerini ekledikten sonra sonuçlarını sorgulayabilecek.

    ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

  • ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

    Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

    Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

    Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

    Atıştan da 3 isabet yapsan

    60 soru * 1 puan =60 puan

    15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

     

    Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.

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