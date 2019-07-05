05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖGG 82. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu haftasonu özel güvenlik 82. temel eğitim ve 58. yenileme eğitimi sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. 3 Temmuz Çarşamba günü ÖGG 82. dönem soru ve cevapları adayar ile paylaşılmıştı. İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖGG 82. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da yapılan ÖGG 82. dönem sınavının sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
ÖGG 82. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının soru ve cevapları geçtiğimiz haftasonu yapılan sınavın ardından 3 Temmuz Çarşamba günü yayınlandı. Aşağıdaki linkten ÖGG 82. dönem sınav soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.
ÖGG 82. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI
ÖGG YAZILI SINAVINA NASIL İTİRAZ YAPILIR?
Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.
Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.
ÖGG 2019 SINAV TAKVİMİ
|S.N.
|SINAVIN ADI
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|SINAV TARİHİ
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM VE 56.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|11 Ocak 2019 Cuma
|17 Şubat 2019 Pazar
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM VE 57.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|15 Mart 2019 Cuma
|21 Nisan 2019 Pazar
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM VE 58.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|17 Mayıs 2019 Cuma
|30 Haziran 2019 Pazar Saat:14:30
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|19 Temmuz 2019 Cuma
|25 Ağustos 2019 Pazar
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|13 Eylül 2019 Cuma
|20 Ekim 2019 Pazar
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|01 Kasım 2019 Cuma
|08 Aralık 2019 Pazar
|11
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|17 Mart 2019 Pazar
|12
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|28 Temmuz 2019 Pazar
|13
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|15 Eylül 2019 Pazar
|14
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|10 Kasım 2019 Pazar
|15
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|30 Nisan 2019 Salı
|16
|HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK
|20 Haziran 2019 Perşembe
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|17
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2019
|(YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE
|SINAV YAPILACAKTIR)
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