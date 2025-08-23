ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik Sınavı saat kaçta?
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım başladı. Sınav için bekleyiş sürerken sınav giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulurken, her bir sorunun değeri bir puandır. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2025 ÖGG sınav tarihi...
ÖGG sınavı için bekleyişe geçildi. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavda başarılı olmak için en az 60 ve üstü puan almanız gerekmektedir. Sınava katılım sağlayacak adaylar, ÖGG sınav tarihini ve saatini gündemine aldı. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavına ilişkin tüm merak edilenler...
ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı 24 Ağustos Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.
Uygulamalı atış sınavı ise 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçlaru 12 Eylül tarihinde www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden açıklanacak.
ÖGG SINAV TAKVİMİ
26 Ağustos: Sınav soru ve cevapları yayımlanacak,
27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvuruları alınacak,
5 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak,
12 Eylül: Sınav sonuçları ilan edilecek,
15-17 Eylül: Sınav sonucu itiraz başvuruları alınacak,
18 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak.