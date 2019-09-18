Londra’da Whipps Cross üniveriste hastanesini ziyaret eden Johnson’la karşılaşan Omar Salem, yedi günlük kızının ölümden döndüğünü söyleyerek, bunun nedeninin de hastanede yeterli doctor ve hemşire olmadığını belirtti.

Hastanenin koridorunda karşılaştığı Boris Johnson’a kıznın bulunduğu bölümü ve yenidoğan ünitesini tamamında sadece bir kayıt memuru olduğunu anlatan Salem, “Bu kabul edilebilir bir durum değil? Burada yeterince insan yok, yeterli doktor yok, yeterli hemşire yok ve yeterince iyi organize edilmemiş. NHS (İngiltere’nin SGK’sı) çökmüş durumda... Ve şimdi siz gazetecilerle buraya gelmişsiniz...” diye isyan etti.

Johnson öfkeli babaya, “Burada gazeteci yok” deyince, Omar Salem, az ileride fotoğraflarını çeken gazetecileri gösterip başbakan çıkıştı: “Ne demek burada gazeteci yok! Bu insanlar kim öyleyse...”

İngiltere Başbakan’ın bunun üzerin, sorunları anlamak ve çözmek için orada olduğunu söyledi ama öfkeli babayı yatıştıramadı: “Yılar yıllar boyunca NHS batırdıktan sonra biraz geç değil mi!”

İşçi Parti aktivisti olan ve Brexit karşıtı kampanyalara katılan Omar Salem, daha sonra Bori Johnson’la karşılaşmasıyla ilgili şu tiviti attı: “Ona, kızımla hastanede yaşadığım deneyime dayanarak NHS'yi nasıl yönettiği hakkındaki fikirimi söyledim...”