Öfkelendiği araca art arda böyle çarptı
Beykoz'da emniyet şeridini ihlal eden sürücü kendisine yol vermeyen araca 3 defa çarptı. Olay anı kameraya yansıdı
Giriş: 30.12.2024 - 22:15 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:15
Beykoz Kavacık Kavşağında iddiaya göre, şeridinde seyir halinde olan otomobile, emniyet şeridinden ilerleyen araç çarptı.
Sürücünün durmaması üzerine emniyet şeridi ihlali yapan otomobil üst üste kasıtlı şekilde çarparak araca maddi hasar verdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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