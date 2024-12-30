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        Haberler Gündem Güncel Öfkelendiği araca art arda böyle çarptı | Son dakika haberleri

        Öfkelendiği araca art arda böyle çarptı

        Beykoz'da emniyet şeridini ihlal eden sürücü kendisine yol vermeyen araca 3 defa çarptı. Olay anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 22:15 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:15
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        Öfkelendiği araca art arda böyle çarptı
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        Beykoz Kavacık Kavşağında iddiaya göre, şeridinde seyir halinde olan otomobile, emniyet şeridinden ilerleyen araç çarptı.

        Sürücünün durmaması üzerine emniyet şeridi ihlali yapan otomobil üst üste kasıtlı şekilde çarparak araca maddi hasar verdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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