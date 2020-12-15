Rapçi Offset, Snoop Dogg'un eşi Cardi B.'nin şarkısına yaptığı eleştirilere cevap verdi.
Offset, erkeklerin kadınların işine karışmasından nefret ettiğini ifade etti.
29 yaşındaki ünlü rapçi, konuyla ilgili şunları söyledi:
Bu eğlence, ne dediğimi anlıyor musun? Bu bir numaralı şarkı. İsteyen istediğini söyleyebilir. Bu kadınları çok fazla güçlendiriyor, onu aşağı çekmeyin. Bizi yakalıyorlar, geçiyorlar, rekorlar kırıyorlar.
Snoop Dogg'a diss atmadığını belirten Offset, tüm erkeklerin kadınların işinden uzak durmasını gerektiğini de sözlerine ekledi.
Üç yıldır evli olduğu Offset'ten boşanmaktan vazgeçtiğini açıklayan ve gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B., geçtiğimiz haftalarda Twitter'a veda etmişti.
Cardi B., eşi ile ilişkisini tekrar başlatmasından memnun olmayan hayranlarının tepkilerinin ardından Twitter hesabını silmişti.
Cardi B., geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımla gündeme gelmişti.
Çıplak bir şekilde kanepede uzanırken poz veren Cardi B. o anları yanlışlıkla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Rapçi, yaptığı hatayı kısa süre sonra fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Cardi B.'nin o gönderisi kısa sürede çok konuşulanlar arasına girmişti.
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