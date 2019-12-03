"BİR ANDA KENDİMİ BURADA BULDUM"

"Bir anda kendimi burada buldum" diyen Nalan, şunları söyledi:



Aslında sahneye çıkmaya hiç niyetim yoktu ama bir anda kumların üstündeyken uçağa atladım ve buraya ışınlandım. Ablam beni kandırdı. 'Geliyorsun' dedi, bir anda kendimi burada buldum. Devamlı İstanbul'a gelip gidiyorum. Neredeyse sıkıldım buradan. Bodrum mükemmel. Ben gittiğimde boştu, şimdi biraz daha kalabalık. Bir İstanbullu olarak Bodrum'da trafiğe yakalanıyoruz.