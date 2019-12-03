03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Of Aman Nalan, beş yıl aradan sonra Ulus'taki bir mekanda sahne aldı.
Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nalan, "Beş yıl aradan sonra İstanbul'dasınız. Sahneye çıkıyorsunuz, neler hissediyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.
"BİR ANDA KENDİMİ BURADA BULDUM"
"Bir anda kendimi burada buldum" diyen Nalan, şunları söyledi:
Aslında sahneye çıkmaya hiç niyetim yoktu ama bir anda kumların üstündeyken uçağa atladım ve buraya ışınlandım. Ablam beni kandırdı. 'Geliyorsun' dedi, bir anda kendimi burada buldum. Devamlı İstanbul'a gelip gidiyorum. Neredeyse sıkıldım buradan. Bodrum mükemmel. Ben gittiğimde boştu, şimdi biraz daha kalabalık. Bir İstanbullu olarak Bodrum'da trafiğe yakalanıyoruz.
"EVİME DÖNDÜĞÜM GÜN BAYRAM OLURDU"
Ben galiba Bodrum'lu oldum. Eskiden hiç sevmezdim. Hep işe giderdim, mutsuz olurdum Bodrum'da. Evime döndüğüm gün bayram olurdu. Şimdi Bodrum'un farklı bir yüzüyle karşılaştım. Deniz benim, kum benim... Yılın on iki ayı yağmur yağsa güneş bir açıyor, içimize neşeyi veriyor.
Şarkıcı, "Albümünüz çıktı. Bodrum size ilham mı veriyor? Bir de bekarlığı sonlandırmayı düşündünüz mü ?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"AŞKSIZLIK İLHAM VERİYOR"
Albümü mart ayında çıkardım. Şimdi kendimle ilgili bir projem var onu gerçekleştireceğim. Yani Bodrum'un ilham verdiğini sanmıyorum. Aslında aşk ilham veriyor. Aşksızlık ilham veriyor, acı ilham veriyor... Bekarlık sultanlık. Aşk acısı güzel beste yaptırıyor. Kısmet. Yazdıysa mevlam yaşayacağım tabi ama benim öyle bir düşüncem yok.
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