OECD verilerine göre kadınların bilimsel sahalara en düşük katılım oranı Japonya'da

AA

Kamu yayıncısı NHK'nin OECD'nin yayımladığı yıllık "Bir Bakışta Eğitim 2021" raporuna dayandırdığı haberine göre kadınların bilimsel alanlara katılımı Japonya'da ortalamanın altında.

Raporda OECD'nin 2019 yılındaki kayıtları kaynak aldığı verilere göre fen, teknoloji ve mühendislik gibi bilimsel alanlarda yükseköğretime katılan kadın oranı en düşük Japonya'da çıktı.

Bu verilere göre matematik, istatistik ve doğa bilimlerinde Japonya'da kız öğrencilerin sayısı yüzde 27'de kaldı. Bu oranın OECD ortalaması yüzde 52.

Japonya'da kadınların mühendislik, üretim ve inşaat sahalarına katılımı ise yüzde 16. Bu oranın OECD ortalaması ise yüzde 26.

OECD raporunda yüksek düzeyde bilgi ve beceri edindikleri vurgulanan Japon kadınların, buna rağmen bilimsel sahalarda "rol model eksikliği yaşadıkları" ve kariyer seçeneklerine yönelik "basmakalıp imajların zorluklarını hissettiği" belirtildi.