OECD: Küresel ekonomik büyüme son 10 yılın en düşük seviyesinde

20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel ekonomik büyümenin, 10 yıl önceki finansal krizden bu yana en düşük seviyede olduğunu açıkladı.
OECD, 2019 yılı Mayıs ayında yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyerek, bu yılki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a çekti.
Örgüt, 2020 yılına ilişkin küresel büyüme beklentisini ise 3,4'ten 3'e düşürdü.
36 üyeli örgüt, "Bu finansal krizden beri en düşük yıllık büyüme oranı olacak, aşağı yönlü riskler de artmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Temmuz ayında 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini düşürmüştü.
Büyüme tahminlerindeki düşüşün en büyük nedenlerinden birinin, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD'nin arasındaki ticaret savaşı olduğu belirtiliyor.
OECD'nin baş ekonomisti Laurence Boone, "Büyümenin çok düşük bir seviyede takılıp kalacağı bir döneme giriyor olmaktan korkuyoruz" dedi ve ekledi:
"Bütün bu dikkat çektiğimiz riskler bizi büyüme ve açıkçası iş güvencesi açısından tehlikeli bir noktaya taşıyor."
OECD açıklamasında, "Tırmanan ticaret gerilimi güven duygusuna ve yatırıma artan bir şekilde zarar veriyor, politika belirsizliğini pekiştiriyor, finansal piyasalardaki risk teşebbüsüne darbe vuruyor ve geleceğe ilişkin büyüme olaslıklarını tehlikeye atıyor" dedi.
ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 büyümesi bekleniyor. Mayıs ayındaki büyüme tahmini bu orandan 0,4 puan daha fazlaydı. ABD ekonomisinin geçen yılki büyüme oranı ise yüzde 2,9 idi.
2020 büyüme beklentisi de 0,3 puan azaltılarak 2'ye çekildi.
Çin'in büyüme oranının bu yıl yüzde 6,1'e gerilemesi bekleniyor. Daha önceki büyüme anketlerinde beklenti yüzde 6,2 olarak yer almıştı. Gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise 0,3 puan azaltılarak yüzde 5,7 olarak belirlendi.
OECD, 2019 yılına ilişkin büyüme beklentilerini de indirerek, 19 AB ülkesinin dahil olduğu euro bölgesi için bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak, gelecek yıl için büyüme tahminini ise yüzde 1 olarak açıkladı.
İngiltere'nin AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının doğuracağı sonuçlarla ilgili ise OECD, "Anlaşmasız bir çıkış kısa dönemde maliyetli olacak, muhtemelen İngiltere'yi 2020'de resesyona sürükleyecek ve Avrupa'daki büyümeyi de büyük ölçüde geriletecek" açıklamasında bulundu.
OECD, Türkiye için 2019'daki büyüme beklentisini de eksi 2,6'dan yüzde 0,3'e revize etti.
Örgüt, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü yüzde 1,6 büyüme tahminini ise değiştirmedi.
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