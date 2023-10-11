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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam OECD, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını yayınladı - İş-Yaşam Haberleri

        OECD, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını yayınladı

        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 140 ülkenin onay verdiği küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını yayınladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:30
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        OECD, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını yayınladı
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        OECD’nin internet sitesinde yayınlanan anlaşma, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2024’ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlamayı amaçlıyor.

        OECD, 8 Ekim 2021’de aralarında Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden 140 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

        Paris merkezli OECD’ye göre anlaşmayla, 17 milyar ila 32 milyar dolar arasında ek küresel vergi geliri sağlayacak ve bundan en çok düşük ve orta gelirli ülkeler kazançlı çıkacak.

        OECD, Temmuz 2022’de küresel asgari kurumlar vergisinde yeni kuralların 2024'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

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