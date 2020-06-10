Reuters

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de yüzde 4.8 daralacağını, koronavirüste ikinci dalga olması halinde ise yüzde 8.1 daralacağını öngörüyor.

OECD bugün güncellediği ekonomik projeksiyonlara göre koronavirüs salgınında ikinci dalga olmaması halinde Türkiye'nin 2021'de yüzde 4.3 büyümesini, ikinci dalga olması halinde ise yüzde 2 büyümesini bekliyor.

Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 daralmasını bekleyen OECD koronavirüs salgınında ikinci dalga durumunda ise bu daralmanın yüzde 7.6'ya ulaşacağını öngörüyor.