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        Haberler Gündem Güncel Odunpazarı'nda kaçak yapılara yıkım | Son dakika haberleri

        Odunpazarı'nda kaçak yapılara yakım kararı

        Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi, ilçede imara aykırı yapılaşma ve tarım arazilerinin korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gümele Mahallesi'nde bulunan SS Gümele Gayrimenkul İşletme Kooperatifi'ne ait izinsiz yapılar için yıkım kararı aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:42
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        Odunpazarı'nda kaçak yapılara yıkım
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        Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi tarafından Gümele Mahallesi'nde bulunan SS Gümele Gayrimenkul İşletme Kooperatifi'ne ait izinsiz yapılar için yıkım kararı alındı.

        İHA'nın haberine göre, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca alınan kararla, 15621 ada 1 parselde başlamak üzere sırasıyla yıkım işlemi 19 Kasım 2024 Salı günü saat 10.00'da Odunpazarı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

        Yıkım öncesinde, yapı sahiplerinden taşınmazlardaki eşyalarını ve malzemelerini tahliye etmeleri talep edildi. Eşyaların belirtilen süre içinde çıkarılmaması durumunda, ilgili eşyalar yasal yetkililerce yediemin depolarına kaldırılacak. Yıkım esnasında oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan yapı sahipleri sorumlu tutulacak.

        Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemizdeki tarım alanlarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla izinsiz yapılaşmalara karşı sıfır tolerans politikamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bütün vatandaşlarımızı yasalara uygun hareket etmeye ve çevreye duyarlı bir şekilde yapılaşmaya davet ediyoruz" denildi.

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