Odunpazarı'nda bir saldırı daha | Son dakika haberleri

Odunpazarı'nda bir saldırı daha | Son dakika haberleri

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi'nin Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu yine saldırıya uğradı, bu kez malzemeleri çalındı.

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Çevre dostu ulaşım projeleri kapsamında bisiklet kullanıcılarının acil ihtiyaçlarını karşılamak için hizmete sunulan Kanlıkavak Parkı'ndaki Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu'nun, geçen günlerde pompası kırılmıştı. Son olayda ise istasyonun malzemeleri çalındı.

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, zarar gören istasyonun en kısa sürede tamir edilerek çalınan malzemelerin yerine konulacağını belirtti. Bu tür saldırıların çevre dostu projeleri engellemeye yönelik girişimler olduğunu ifade eden yetkililer, Odunpazarı halkının bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.