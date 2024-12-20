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        Haberler Gündem Güncel Odunpazarı'nda bir saldırı daha | Son dakika haberleri

        Odunpazarı'nda Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu'na bir saldırı daha

        Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi tarafından karbon ayak izini azaltmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Kanlıkavak Parkı'na kurulan Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu bir kez daha saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verilen istasyonun malzemeleri çalındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:07 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:08
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        Odunpazarı'nda bir saldırı daha
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        Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi'nin Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu yine saldırıya uğradı, bu kez malzemeleri çalındı.

        Çevre dostu ulaşım projeleri kapsamında bisiklet kullanıcılarının acil ihtiyaçlarını karşılamak için hizmete sunulan Kanlıkavak Parkı'ndaki Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu'nun, geçen günlerde pompası kırılmıştı. Son olayda ise istasyonun malzemeleri çalındı.

        Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, zarar gören istasyonun en kısa sürede tamir edilerek çalınan malzemelerin yerine konulacağını belirtti. Bu tür saldırıların çevre dostu projeleri engellemeye yönelik girişimler olduğunu ifade eden yetkililer, Odunpazarı halkının bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

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        #odunpazarı belediyesi
        #bisiklet tamir ve pompa istasyonu
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