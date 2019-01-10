Alınan bilgiye göre, Konya Yolu Mevlana Bulvarı Kepekli mevkisinde seyreden Melihşah Özdemir idaresindeki otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; Durumu fark eden Özdemir, aracı yolun kenarına park ederek bagajda bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı ancak başaramayınca itfaiye ve polisi arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Özdemir'in, yangında kullanılamaz hale gelen otomobili arkadaşının oto galerisinden ödünç aldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.