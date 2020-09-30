Odun hırsızları JASAT'ın 4 saatlik güvenlik kamerası incelenmesiyle yakalandı

Alınan bilgiye göre, orman emvallerinin farklı tarihlerde çalındığının bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 4 saatlik kayıtlar incelendi.

İnceleme sonucu şüphelilere ait araçlar tespit edildi. Olaya karıştığı belirlenen A.B. ve Y.İ, jandarma tarafından kent merkezinde yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen orman emvali ürünler, jandarma ekiplerince Orman İşletme Müdürlüğüne verildi.

Olayda kullanılan araç ise yediemine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.