Yahudi yönetmen Sarah Friedland ödülünü Gazze'ye adadı
İtalya'da 81'inci Uluslararası Venedik Film Festivali'nde 'Geleceğin Aslanı' ödülüne lâyık görülen Yahudi yönetmen Sarah Friedland, ödülünü; "Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki 336'ncı gününde ve işgalinin 76'ncı yılında kabul ediyorum" diyerek aldı
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İtalya'nın Venedik kentine bağlı Lido Yarımadası'nda 28 Ağustos'ta başlayan 81. Uluslararası Venedik Film Festivali, gerçekleştirilen gösterişli bir törenle sona erdi. Festivalde büyük ödül olan 'Altın Aslan', İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın 'The Room Next Door' filmiyle kazandı.
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Festivalde, gelecek vadeden yönetmenlere verilen 'Geleceğin Aslanı' ödülü, 'Familiar Touch' filmiyle Yahudi ABD'li yönetmen Sarah Friedland'a verildi.
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Yahudi yönetmen Sarah Friedland, ödül töreninde yaptığı konuşmayla geceye damgasını vurdu. Friedland; "Bu ödülü, İsrail'in 336 gün süren Gazze soykırımı ve 76 yıllık işgali altında kabul ettiğimi belirtmeliyim. Sinema emekçileri olarak, İsrail'in küresel sahnedeki cezasızlığını ele almak için kurumsal platformları kullanmanın sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Mücadelelerinde, Filistin halkıyla dayanışma içindeyim" dedi.
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Konuşmasını; "Kurtuluş mücadelelerinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu" belirterek tamamlayan Sarah Friedland, dakikalarca alkışlandı.
Fotoğraflar: Shutterstock