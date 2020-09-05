Ödülünü aldı

77. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında, İtalyan Fikri Eser Sahipleri ve Yayıncılar (SIAE) Derneği tarafından gerçekleştirilen 'Venedik Günleri Özel Bölümü', bu yıl ödülü Ferzan Özpetek'e verildi. Özpetek'in 20 yıldır hayatı farklı açılardan fotoğrafladığı ve Türkiye'den getirdikleriyle, içinde bulunduğu toplumu besleyen bir yazar ve yönetmen olması dolayısıyla SIAE Özel Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.

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