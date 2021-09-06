Ödülün sahibi Pēteris Vasks

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49'uncu İstanbul Müzik Festivali'nin 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü', besteci Pēteris Vasks'a verildi

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 49'uncu İstanbul Müzik Festivali'nin 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü', Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle törene katılamayan besteci Pēteris Vasks adına ödülü Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Pēteris Vaivars aldı. Vaivars'a ödülü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak sundu.

Pēteris Vaivars - Yeşim Gürer Oymak

Ödülün takdiminin ardından, dünyanın en seçkin konser serilerinde kendini kanıtlayan, kayıtlarıyla pek çok ödül alan Modigliani Quartet, Vasks'ın son eseri Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, no.6'nın Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Wigmore Hall ortak siparişi olan, Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann'ın desteğiyle hayata geçirilen bu eserin ardından konser Schubert'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü no.15 ile sona erdi.