Survivor'da ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Survivor'da zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücadele verdi. Peki, "Survivor ödül oyunu kim kazandı? 4 Ocak Survivor ödülü ne oldu? " İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...