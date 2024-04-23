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        Haberler Magazin ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDULAR! Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 23 Nisan 2024 Survivor All Star ödülü hangi takım aldı?

        Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 23 Nisan Survivor ödülü hangi takım aldı?

        Survivor All Star'da iletişim ödülü için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununda, mavi ve kırmızı takım iletişim ödülünü kazanmak için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle iletişim kurabilecek. İşte 23 Nisan 2024 Salı Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 24.04.2024 - 01:44
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        • 1

          Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım iletişim ödülünü kazanmak için ödül oyununda kıyasıya bir mücadeleye girdi. Ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle hasret giderebilecek. Peki, "Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 23 Nisan 2024 Survivor All Star ödülü hangi takım aldı?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          23 NİSAN SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir rekabet içine girdi. Kıran kırana geçen mücadeleyi kırmızı takım kazanarak iletişim ödülünün sahibi oldu.

        • 3

          SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Berna

          Damla

          Aleyna

          Merve

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ 17 NİSAN?

          Survivor eleme düellosu finalinde Yaman ve Batuhan karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme düellosunun kazananı Batuhan olurken, bu haftaya veda eden isim Yaman oldu.

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