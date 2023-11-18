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        Haberler Televizyon ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 17 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu ve potada kimler var?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef ödül oyununu kim aldı?

        MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununda MasterChef ekibi Aydın'da olacak. Aydın yöresine ait yemeklerin yapıldığı gecede bir yarışmacı şeflerin değerlendirmesi sonucunda büyük ödülün sahibi oldu. Kıyasıya mücadelelere sahne olan ödül oyununda, yarışmacılar en iyi tabağı ortaya çıkarmak için tezgah başına geçti. İşte 17 Kasım Cuma MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 00:15 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:15
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        • 1

          MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım başladı. Kıran kırana mücaledelerin yaşanacağı ödül oyunu gecesinin konsepti, Aydın yöresine ait yemekler oldu. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, eleme potasında yer alan yarışmacılarda MasterChef'i yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef ödül oyununu kim aldı, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Aydın yöresine ait geleneksel lezzetlerin yapıldığı programda, en başarılı tabağı ortaya çıkaran mavi takım büyük ödül için ikinci tura çıktı. İkinci turda şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan Ayaz ödülün sahibi oldu.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          Dilara

          Ayaz

          Eren

          Batuhan

          Hasan

          Tolga

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları

        • 5

          Mavi Takım

          Barbaros (Takım kaptanı)

          Tahsin

          Sergen

          Ayaz

          Dilara

          Cemre

          Alican

        • 6

          Kırmızı Takım

          Tolga (Takım kaptanı)

          Eren

          Kıvanç

          Hasan

          Esra

          Batuhan

        • 7

          MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?

          MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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        Başak
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