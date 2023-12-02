TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyunu gecesinde yarışmacılar kestaneden 5 menü ortaya çıkardı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...