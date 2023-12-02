MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yapmalarını istedi. Günün konsepti kestane olurken, kestaneyi en iyi değerlendiren kırmızı takım ilk etabın kazananı oldu. İşte 1 Aralık 2023 Cuma MasterChef All Star ödül oyununu kazanan yarışmacı...
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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyunu gecesinde yarışmacılar kestaneden 5 menü ortaya çıkardı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 1 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar 5 çeşitlik menü (Soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı) yaptılar. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kırmızı takım 3-2'lik skorla ödül oyununun ilk etabını kazandı. İkinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkaran Eren ödülün sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Eren
Tolga
Dilara
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Mavi Takım
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
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Kırmızı Takım
Barbaros (Kaptan)
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.
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