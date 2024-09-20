MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 20 Eylül MasterClass ödülü ne oldu?
MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. MasterChef yeni bölümünde; Danilo Şef Risotto, Somer Şef et ve Mehmet Şef ise balık pişirmenin püf noktalarını yarışmacılara aktardı. MasterClass'ta yarışmacılar bireysel olarak yarıştı. Günün sonunda MasterClass eğitimini başarıyla tamamlayan yarışmacı ödülün sahibi oldu. Şeflerin standartına uygun yemek yaparak, MasterClass'ı kazanan yarışmacı bu akşamın sonunda belli olacak. İşte MasterChef MasterClass'ı kazanan yarışmacı...
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MasterChef Türkiye'de MasterClass gecesi... Şefler, MasterClass gecesinde yarışmacılardan 10 dakika içerisinde 'az-orta pişmiş bonfile', parmesanlı risotto, pul patlatma yapmalarını istedi. MasterChef yeni bölümünde Danilo, Mehmet ve Somer Şef tecrübelerini yarışmacılara aktardı. Gecenin sonunda şeflerin standartlarına en yakın tabağı yapan yarışmacı MasterClass'ı kazandı. Peki, MasterChef MasterClass kim kazandı? 20 Eylül MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...
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MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?
MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşandı. Danilo Şef Risotto, Somer Şef et ve Mehmet Şef ise balık pişirmenin püf noktalarını yarışmacılara aktardı. Şefler MasterClass gecesinde yarışmacılardan 'az-orta pişmiş bonfile', parmesanlı risotto, pul patlatma yapmalarını istedi.
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MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterClass'ı kazanan yarışmacı Onur oldu.
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MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?
MasterClass ödülü belli oldu. MasterClass'ı kazanan yarışmacı, Japonya Türkiye dostluğunun 100. yılı sebebiyle özel misafirlerin ağırlanacağı bir davete Somer Şef'in konuğu olarak katılacak. MasterClass'ı kazanan Onur, Türk-Japon gecesine Bera'yı davet etti.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Şirin
Kerem
Yudum
Beyza
Erim
Zübeyde
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Alper (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kerem
Ezgi
Nigar
Nevzat
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Kırmızı Takım
Erim (Takım Kaptanı)
Semih
Kaan
Zübeyde
Beyza
Yudum
Hakan
Ayşe
Akın
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?
MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.