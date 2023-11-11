MasterChef'te 10 Kasım'a özel yemekler! MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star'da ödül oyunu için nefesler tutuldu. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içindeki ürünlerden yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan ödül oyununda bir yarışmacı, şefler tarafından yapılan değerlendirmeleri sonucunda büyük ödülün sahibi oldu. İşte 10 Kasım 2023 Cuma MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı...
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MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşandı. Usta şefler, Mehmet Yalçınkaya, Sivrioğlu, Danilo Zanna ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunan malzemelerden yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim aldı? 10 Kasım 2023 MasterChef ödül kimin oldu?" İşte 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunduğu ürünlerden yaratıcı bir tabağın yapıldığı gecede bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Takım oyununun galibi mavi takım oldu. Mavi takım kendi aralarında büyük ödülü kazanmak adına kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Ayaz ödülün sahibi oldu.
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HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Ayaz
Dilara
Alican
Cemre
Batuhan
Tahsin
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MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.
Mavi Takım
Hasan (Takım kaptanı)
Eren
Sergen
Barbaros
Dilara
Ayaz
Tanya
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Kırmızı Takım
Alican (Takım kaptanı)
Esra
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Cemre
Batuhan
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.
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