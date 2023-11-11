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        Haberler Televizyon ÖDÜLÜN SAHİBİ! MasterChef ödül oyununu kim aldı? 10 Kasım 2023 Cuma MasterChef ödül kimin oldu, eleme potasında hangi yarışmacılar var?

        MasterChef'te 10 Kasım'a özel yemekler! MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

        MasterChef All Star'da ödül oyunu için nefesler tutuldu. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içindeki ürünlerden yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan ödül oyununda bir yarışmacı, şefler tarafından yapılan değerlendirmeleri sonucunda büyük ödülün sahibi oldu. İşte 10 Kasım 2023 Cuma MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:07
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        • 1

          MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşandı. Usta şefler, Mehmet Yalçınkaya, Sivrioğlu, Danilo Zanna ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunan malzemelerden yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim aldı? 10 Kasım 2023 MasterChef ödül kimin oldu?" İşte 10 Kasım MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunduğu ürünlerden yaratıcı bir tabağın yapıldığı gecede bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Takım oyununun galibi mavi takım oldu. Mavi takım kendi aralarında büyük ödülü kazanmak adına kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Ayaz ödülün sahibi oldu.

        • 3

          HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          Ayaz

          Dilara

          Alican

          Cemre

          Batuhan

          Tahsin

        • 4

          MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.

          Mavi Takım

          Hasan (Takım kaptanı)

          Eren

          Sergen

          Barbaros

          Dilara

          Ayaz

          Tanya

        • 5

          Kırmızı Takım

          Alican (Takım kaptanı)

          Esra

          Tahsin

          Tolga

          Kıvanç

          Cemre

          Batuhan

        • 6

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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