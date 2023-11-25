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        Haberler Televizyon ÖDÜLÜ ALDI! MasterChef ödül oyunu kim kazandı 24 Kasım 2023? MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu?

        MasterChef'te öğretmenler tezgah başına geçti! 24 Kasım 2023 MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

        MasterChef All Star'da Öğretmenler Günü'ne özel, yarışmacıların öğretmenleri tezgah başına geçti. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar sıraya göre başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlı tabağı yaptı. İlk etabı başarıyla tamamlayan yarışmacılar, ikinci etapta şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir kişi büyük ödülün sahibi oldu. İşte 24 Kasım 2023 MasterChef All Star'da ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:30
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        • 1

          MasterChef'te ödül oyunu için nefesler tutuldu. Kıran kıran anlara sahne olan ödül oyunu gecesinde bir yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda ödülün sahibi oldu. Ödül oyunu düello şeklinde oldu. İlk etabı başarıyla tamamlayan yarışmacılar ikinci etapta büyük ödülü kazanmak için ter döktü. Peki, "24 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar sıraya göre başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlı tabağı yaptılar. En başarılı tabağı ortaya çıkararak büyük ödülün sahibi olan yarışmacı Hasan oldu.

          Düello eşleşmeleri

          Cemre-Tolga

          Alican-Batuhan

          Esra-Eren

          Dilara-Kıvanç

          Hasan-Sergen

          Barbaros-Tahsin

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          Dilara

          Alican

          Barbaros

          Hasan

          Esra

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Alican (Kaptan)

          Cemre

          Esra

          Hasan

          Barbaros

          Dilara

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Batuhan (Kaptan)

          Tahsin

          Tolga

          Kıvanç

          Eren

          Sergen

        • 6

          19 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Ayaz oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

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        İkizler
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        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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