Ödüllü yazardan yeni roman

Ödüllü öykü yazarı Ayşe Şen'in yeni kitabı, iki dil arasında kalmış bir kadının hikâyesinin anlatıldığı 'Benim Adım Gül', yayımlandı

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Yazarlık kariyerinde Ümit Kaftancıoğlu Ödülü ve Kültürlerarası Diyalog Ödülü bulunan Ayşe Şen, 'Benim Adım Gül' adlı romanını yayımladı. Bulgaristan'ın soya dönüş süreciyle bir kadının değişen hayatını konu alan roman, iki dil ve iki kültür arasında kalan tüm toplumların sesi oluyor.

Bulgaristan'da doğup büyüyen 'Gül'ün dönemin siyasi yaptırımları sonrası kendine bir yer bulma çabasıyla başlayan hikâye, kahramanın içsel karmaşasının içinde kaybolmasıyla yön buluyor. İki toplum arasında kalmışlığın karmaşasını tüm hücrelerinde hisseden 'Gül', elinde bir tek adı kalana kadar mücadeleden vazgeçmiyor.

The Roman Yayınları tarafından yayımlanan 'Benim Adım Gül'de Ayşe Şen, 1980'lerin Bulgaristan'ını bir kadının gözünden derinlemesine ve gerçekçi bir dille anlatırken, okuru o yıllarda yaşanan acıların içine çekmeyi başarıyor. Derin kurgusu ve ayrıntılı tasvirleriyle akıcılık kazanan eser, dönem kitabı olmasıyla da tarihi başka açıdan değerlendirmeye olanak tanıyor.