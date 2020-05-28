Ödüllü Eğriçayır Balı üretimi için Torosların zirvesindeki "tatlı" mesai başladı

Geçen yıl Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır Balı'nın üreticileri, yeni sezona umutlu başladı.
Üreticiler, seyahat kısıtlamasından muaf tutulmaları kendileri için kaldırılması ve hava sıcaklığının 30 dereceyi geçmesinin ardından yüzlerce çeşit çiçekle bezenen Torosların yaylalarına yerleşti.
Rakımın 2 bin 300 olduğu bölgede, haziran ayındaki bal sağımına kadar konaklayacak arıcılar, en kaliteli balı üretmek için mesai yapmaya başladı.
Üreticilere, zorlu yolculuklarında eşlik eden Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin arıcılık potansiyelinin güçlü olduğunu söyledi.
Birliğe kayıtlı 3 binden fazla üretici ve 1000'e yakın hobi arıcılığı yapan kişinin bulunduğunu aktaran Kurt, Toros Dağları'nın meslekteki önemini anlattı.
- "Üreticilerin yüzde 90'ı arılarını yaylalara çıkarttı"
Kurt, Torosların çiçek çeşitliliğiyle kaliteli bal üretiminin en doğru adreslerinden biri olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin yüzde 90’ı bölgenin iklim yapısından dolayı arılarını yaylalara çıkarttı. Havanın güzel olması, floranın zengin olmasına büyük katkı sunmaktadır." dedi.
Üreticilerden Celal Çay da sezondan ümitli olduklarını vurgulayarak, "Arılarımızı çıkarttığımız bölgede yağmurlar ile renk renk çiçekler açtı. Bol bal alacağımızı ümit ediyoruz. Arılarımızı getirdiğimiz bölgede ağaç yok, sadece kır bitkileri var. Dolayısıyla ürünün çok olacağı ortam var." ifadesini kullandı.
Eğriçayır Balı'nın ünlü ve ödüllü bir ürün olduğunu anımsatan Çay, şöyle konuştu:
"Tüketiciler, ürettiğimiz organik balın aroma ve lezzetinden vazgeçemiyor. Ülkemize kaliteli bal üretiminde dünya birinciliğini getirmenin gururuyla daha kaliteli üretime devam etmekteyiz. Bölgemizde ürettiğimiz ballarla gelecek yıllarda daha fazla ödül almayı hedefliyoruz."
- "Bu yıl ihracat düşünmüyoruz"
Çay, bu yıl ihracat yerine artan talep nedeniyle iç piyasaya yöneleceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Geçen yıl yurt dışına ürünlerimizi göndermiştik ama dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle organik arı ürünlerine aşırı derecede talep oldu. Biz de önceliğimizi kendi insanımıza ayırdık. İç talep yeteri kadar var, bu nedenle de ihracatı düşünmüyoruz. Balımız organik olduğu için kısıtlı üretiliyor."
Balın kilogramının 150-300 liraya satışa sunulması bekleniyor.
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