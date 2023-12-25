Ödüllü dizinin yeni sezonuna dair açıklama: Yakında geliyor

"ÜÇÜNCÜ SEZONDA MUTFAK ATMOSFERİNE GERİ DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

"İlk sezondan önce hepimiz çok hazırlık yaptık" diyen oyuncu şu sözleri ekledi "Ben aşçılık okuluna gittim ve restoranlarda çok zaman geçirdim. İkinci sezonun büyük bir kısmı restoranı bir araya getirmekle ilgiliydi, o yüzden çok fazla yemek yemek yoktu. Ama şimdi üçüncü sezonda, ilk sezonda sahip olduğumuz o işleyen mutfak atmosferine geri döneceğimizi düşünüyürum" ifadelerini kullandı.

Christopher Storer'ın yaratıcısı olduğu dizide başroldeki White'a Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Jon Bernthal ve Molly Gordon eşlik ediyor.

The Bear, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 99 gibi kusursuz bir puana sahip.