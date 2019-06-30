Ödüllü balın üretim yöntemini torunlarına öğretiyor

30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kentte kış aylarında Akdeniz sahillerindeki tarihi Kızkalesi bölgesinde, yaz aylarında ise Toros Dağları'nda 2 bin 500 rakımlı Eğriçayır Yaylası'nda arı yetiştiriciliği yapan Şahbaz Çay, Yörük olan dedelerinden öğrendiği arıcılığı torunlarına aşılamaya çalışıyor.
Torunlarına kovan başında arı yetiştiriciliğinin önemi ve bal üretimi hakkında bilgiler veren Çay, yeni neslin de aile mesleğini sürdürmesini istiyor.
Şahbaz Çay, yaptığı açıklamada, aile geleneği olarak yıllardır bal ürettiklerini belirterek, bu alanda katıldıkları yarışmalarda çok sayıda ödül aldıklarını kaydetti.
Kaliteli bal üretmeyi şimdi de torunlarına anlatmaya başladığını aktaran Çay, "Torunlarım 9 yaşındaki Berat ile 7 yaşındaki Şahbaz'a bu işi küçük yaştan itibaren öğretmeye başladım. Çocuklarıma da o yaşlarda dedeleri öğretmeye başlamıştı. Torunlara arıcılık mesleğini Toroslar'ın zirvesinde öğretmeye çalışıyorum çünkü dedem de bana dedesinden öğrendiği arıcılığı aktardı." dedi.
Eğriçayır Yaylası'nda üretilen balın 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde farklı kategorilerde 1 altın, 3 gümüş ve 1 de bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandığını, çeşitli yarışmalarda da ödül aldıklarını söyleyen Çay, bu yıl da eylül ayında Kanada'da yapılacak yarışmalara hazırlıklandıklarını ifade etti.
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