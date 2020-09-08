Ödüllerin sahipleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri'ni verileceği kişiler belirlendi

HABERTURK.COM

Bu yıl 14 - 20 Eylül arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri', Nur Süer ile Rutkay Aziz'e, 'Orhan Kemal Emek Ödülü' ise Orhan Oğuz'a takdim edilecek.

NUR SÜRER

1954 Bursa Doğumlu Nur Süer, sinemaya Erden Kıral'ın 1979 yapımı 'Bereketli Topraklar Üzerinde' ile başladı. 'Bir Günün Hikâyesi' ve 'Uçurtmayı Vurmasınlar' ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül kazanan Süer'in rol aldığı İsviçre yapımı 'Umuda Yolculuk', 'En İyi Yabancı Film' dalında Oscar kazandı. Nur Süer, ayrıca Ankara Film Festivali'nde 'Sır Çocukları' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

RUTKAY AZİZ

1947 İstanbul doğumlu Rutkay Aziz, Bakırköy Lisesi'nde öğrenciyken öğretmeni Neriman Süer'in zorlamasıyla sahneye çıktı. Dönemin özel tiyatro okulu LCC'den burs kazanarak Muhsin Ertuğrul, BeklanAlgan ve Ayla Algan'ın öğrencisi olan Aziz, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Rutkay Aziz, 'Yer Demir Gök Bakır' ile sinema oyunculuğuna da başladı.

ORHAN OĞUZ

1948 Kırklareli doğumlu olan Orhan Oğuz, kariyerine fotoğrafçı olarak başladı, sinemaya kamera asistanı olarak geçen Oğuz, 'Her Şeye Rağmen' ile yönetmenlik kariyerine geçiş yaptı. Orhan Oğuz, Türkiye'de ve yurt dışında olmak üzere 14 ödül kazandı.